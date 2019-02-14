В украинский прокат выходит фильм "Алита: Боевой ангел"

В украинский прокат 14 февраля выходит фильм "Алита: Боевой ангел", от режиссера Роберта Родригеса.

Киноадаптация популярного японского комикса "Боевой ангел Алита". В 26 веке нашей эры ученый находит на мусорной свалке девушку-киборга, возвращает ее к "жизни" и нарекает Алитой. Ее давно стертое прошлое возвращает ей боевые навыки и она становится "охотником за головами".

Интересные факты о фильме "Алита: Боевой ангел":

- Фильм снят по мотивам культовой киберпанк манги Юкито Киширо. По словам продюсера Джеймса Кэмерона, сюжет кинороботы основан на первых четырех оригинальных книгах.

- Это первое сотрудничество Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса.

- Джеймс Кэмерон заявил, что успех фильма "Алита: Боевой ангел" повлияет на возможные съемки сиквелов.

- Бюджет киноленты превысил $175 миллионов долларов, что делает ее самой дорогой киноработой Роберта Родригеса.

- Внешность главной героини Алиты могли подарить Зендая, Майка Монро и Белла Торн.

- "Алита: Боевой ангел" стала первой студийной работой Роберта Родригеса. Также он, впервые с "Факультета" (1998), не написал сценарий в одиночку.

- На роль Доктора Идо Квентин Тарантино предложил Кристофа Вальца.

- Оригинальная манга называется "Боевой ангел Алита", однако в заглавие экранизации вынесено "Алита: Боевой ангел". По словам продюсера проекта Джона Ландау, всему виной то, что все фильмы Джеймса Кэмерона начинаются на буквы "А" и "Т".