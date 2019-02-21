В украинский прокат выходит фильм "Как приручить дракона 3: Скрытый мир"

Новые приключения и невероятные открытия героя Иккинга и его дракона Беззубика.
Интересные факты о мультфильме "Как приручить дракона 3: Скрытый мир":
- Киноработа "Как приручить дракона 3: Скрытый мир", как и предыдущие части франшизы, основана на одноименной серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл.
- Это третий полнометражный проект в популярной франшизе "Как приручить дракона".
- Изначально, дата выхода мультфильма была запланирована на 29 июня 2018 года, но позднее перенесена на 2019 год.
- По слухам, одного из персонажей в мультфильме мог озвучить Джуд Лоу.