В украинский прокат выходит фильм "Наркокурьер"

В украинский прокат 21 февраля выходит фильм "Наркокурьер", от режиссера Клинта Иствуда.

80-летний ветеран Второй мировой войны становится наркокурьером у крупного мексиканского картеля. Впоследствии он попадает в поле зрения оперативника Управления по борьбе с наркотиками.

Интересные факты о фильме "Наркокурьер":

- "Наркокурьер" стал первым проектом Клинта Иствуда после спортивной драмы 2012 года "Крученый мяч" и его первой главной ролью после драмы 2008 года в "Гран Торино".

- Кинолента основана на реальной истории ветерана Второй мировой войны Лео Шарпа, который в свои 80 лет стал перевозить наркотики для картеля.

- Это вторая совместная работа Клинта Иствуда и Лоуренса Фишберна после "Таинственной реки" (2003).

- На режиссерское кресло рассматривался Рубен Фляйшер.