В украинский прокат выходит фильм "Дамбо"

Маленький слоненок с необычайно большими ушами страдает от насмешек и унижений других зверей. Но однажды его уши помогут ему удивить всех...
Интересные факты о фильме "Дамбо":
- Выход киноленты запланирован на 78-ю годовщину оригинального мультфильма "Дамбо" (1941).
- Это четвертая совместная работа Дэнни ДеВито и Тима Бертона, ранее они работали над фильмами: "Бэтмен возвращается" (1992), "Марс атакует!" (1996) и "Крупная рыба" (2003).
- Ева Грин работала с Тимом Бертоном в "Мрачных тенях" (2012) и "Доме странных детей Мисс Перегрин" (2016)
- На роли в фильме "Дамбо" рассматривались Том Хэнкс и Уилл Смит.
- Крис Пайн отказался от роли в "Дамбо".