В украинский прокат выходит фильм "Дамбо"

В украинский прокат 28 марта выходит фильм "Дамбо", от режиссера Тима Бертона.

Маленький слоненок с необычайно большими ушами страдает от насмешек и унижений других зверей. Но однажды его уши помогут ему удивить всех...

Интересные факты о фильме "Дамбо":

- Выход киноленты запланирован на 78-ю годовщину оригинального мультфильма "Дамбо" (1941).

- Это четвертая совместная работа Дэнни ДеВито и Тима Бертона, ранее они работали над фильмами: "Бэтмен возвращается" (1992), "Марс атакует!" (1996) и "Крупная рыба" (2003).

- Ева Грин работала с Тимом Бертоном в "Мрачных тенях" (2012) и "Доме странных детей Мисс Перегрин" (2016)

- На роли в фильме "Дамбо" рассматривались Том Хэнкс и Уилл Смит.

- Крис Пайн отказался от роли в "Дамбо".