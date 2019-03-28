В украинский прокат выходит фильм "Битва за Землю"

В украинский прокат 28 марта выходит фильм "Битва за Землю", от режиссера Руперта Уайатта.

Дом, расположенный в одном из районов Чикаго, почти десять лет оккупирован внеземной силой, которая исследует жителей этого дома. Обитатели дома находятся по обе стороны конфликта - коллаборационисты и диссиденты.

Интересные факты о фильме "Битва за Землю":

- Чтобы закончить работу над фильмом "Битва за Землю" Руперту Уайатту пришлось остановить съемки "Гамбита" (2019).

- Джон Гудмен и Руперт Уайатт работали вместе в "Игроке" (2014).

- Рэпер Машин Ган Келли во время съемок повредил грудную клетку. Врачи советовали отказаться исполнителю от грядущего тура в поддержку его нового альбома. Однако Келли отменил лишь три концерта и несмотря на перелом вышел на сцену как и планировал.

- Руперт Уайатт уже работал в жанре сайфай в "Восстании планеты обезьян" (2011).

- Бен Дэниэлс и Руперт Уайатт вместе участвовали в съемках сериала "Изгоняющий дьявола" (2016).