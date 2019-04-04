В украинский прокат выходит комедия "Пляжный бездельник"

В украинский прокат 4 апреля выходит фильм "Пляжный бездельник", от режиссера Хармони Корина.

Безудержный наркоман-бунтарь по прозвищу Лунный Пес живет по своим правилам, ему плевать на общество, из-за чего его преследует чреда нелепых ситуаций.

Интересные факты о фильме "Пляжный бездельник":

- Киноработа "Пляжный бездельник" относится к комедийному поджанру stoner comedy, в котором юмор строится на последствиях употребления травки.

- Это первая полнометражная работа актера Мартина Лоуренса после продолжительного перерыва в карьере.

- На главную роль фильма "Пляжный бездельник" рассматривался Гари Олдман.

- Это вторая совместная работа актеров Мэттью МакКонахи и Зака Эфрона, ранее они снимались вместе в фильме "Газетчик".

- Съемки фильма проходили в Майами (Флорида) в ноябре 2017 года.

- Мэттью МакКонахи и Джона Хилл работали вместе у Мартина Скорсезе над фильмом "Волк с Уолл-стрит".