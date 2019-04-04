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В украинский прокат выходит фильм "Кладбище домашних животных"

В украинский прокат выходит фильм "Кладбище домашних животных"
15:31 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 4 апреля выходит фильм "Кладбище домашних животных", от режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера.

Луис Крид, его жена Рэйчел и двое их детей Гейдж и Элли переезжают в загородный дом, где их встречают рассказами о кошмарном "кладбище домашних животных", которое находится возле их нового дома. Однажды кот семьи погибает на шоссе под колесами грузовика, и Луис решает похоронить его на кладбище, а на утро они обнаруживают своего питомца живым.

Интересные факты о фильме "Кладбище домашних животных":

- Это одноименный ремейк картины 1989 года режиссера Мэри Ламберт, который в свою очередь основан на романе всемирно известного американского писателя Стивена Кинга.

 - Изначально на режиссерское кресло претендовал Андрес Мускетти, а потом был утвержден Хуан Карлос Фреснадильо, позднее его заменили Кевин Колш и Деннис Уидмайер.

- Первоначально над сценарием должен был работать Мэтт Гринберг, ранее уже работавший с экранизацией романа Стивена Кинга "1408".

- Съемки киноленты "Кладбище домашних животных" проходили в Монреале (Квебек, Канада). 

- Фильм "Кладбище домашних животных" выходит в прокат спустя 30 лет после релиза первой экранизации.

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