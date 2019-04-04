В украинский прокат выходит фэнтези "Шазам!"

В украинский прокат 4 марта выходит фильм "Шазам!", от режиссера Дэвида Ф. Сандберга.

Юный главный герой обнаруживает навык в неблагоприятных ситуациях с помощью одного магического слова перевоплощаться во взрослого супергероя...

Интересные факты о фильме "Шазам!":

- На режиссерское кресло киноработы рассматривался Сэм Рэйми.

- Изначально сценарий фильма "Шазам!" повествовал о конфликте супергероя с Черным Адамом. Однако создатели решили разделить историю на два отдельных фильма.

- По словам режиссера Дэвида Ф. Сандберга, вдохновение на создание кинороботы он получал при просмотре сериала "Очень странные дела" (2016) и фильма "Большой" (1988).

- На роль Шазама рассматривались Арми Хаммер и Джон Сина.

- Несмотря на развитие событий "Шазама" в киновселенной DC, творцы фильма пообещали, что это будет независимая картина, в ней также не появятся другие супергерои саги. Но в перспективе планируется встреча Шазама с членами Лиги Справедливости.

- Музыкальное сопровождение к фильму написал Бенджамин Уолфиш, автор оригинального саундтрека к "Проклятию Аннабель" и "Дюнкерку".

- Для съемок киноленты было создано 10 красных супергеройских костюмов, стоимостью около 1 млн долларов за каждый.