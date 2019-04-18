В украинский прокат выходит мелодрама "После"

В украинский прокат 18 апреля выходит фильм "После", от режиссера Дженни Гейдж.

Прилежная студентка и послушная дочь Тесса знакомится с дьявольски привлекательным бунтарем Хардином. Они живут в совершенно разных мирах и никогда бы не посмотрели друг на друга. Но случайная встреча переворачивает их жизни и они уже не смогут вернуться к себе прежним…

Интересные факты о фильме "После":

- Кинолента снята по мотивам одноименного мирового бестселлера Анны Тодд.

- На роль Тессы была утверждена Джулия Голден Теллес, однако в июне 2018 года она отказалась от роли из-за конфликта в расписании.

- Права на экранизацию в 2014 году приобрела компания Paramount Pictures. Кинопроцесс шел медленно. В 2017 году контракт компании с Анной Тодд закончился, и она не стала продлевать его.

- Анна Тодд продала права на экранизацию небольшой студии с условием, что будет вовлечена в производство и получит контроль над съемочным процессом.