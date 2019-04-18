В украинский прокат выходит драма "На высоте"

Группу осужденных преступников отправляют в космос для проведения эксперимента по исследованию черной дыры. На космический корабль обрушивается буря мощного излучения, которая неожиданным образом влияет на экипаж.
Интересные факты о фильме "На высоте":
- Работу над кинолентой "На высоте" Клер Дени задумывала еще с 2002 года.
- Изначально на главные роли рассматривались Винсент Галло и Филип Сеймур Хоффман.
- Премьерный показ киноленты состоялся на кинофестивале в Торонто.
- Французский философ и астрофизик Аврельен Барро выступил консультантом во время съемок.
- Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош играли в "Космополисе" (2012).
- Космический корабль спроектировал датский художник Олафур Элиассон.
- Патриция Аркетт рассматривалась на одну из ролей в фильме.
- Это первая англоязычная киноработа француженки Клер Дени.