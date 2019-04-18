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В украинский прокат выходит драма "На высоте"

В украинский прокат выходит драма "На высоте"
15:32 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 18 апреля выходит фильм "На высоте", от режиссера Клер Дени.

Группу осужденных преступников отправляют в космос для проведения эксперимента по исследованию черной дыры. На космический корабль обрушивается буря мощного излучения, которая неожиданным образом влияет на экипаж.

Интересные факты о фильме "На высоте":

- Работу над кинолентой "На высоте" Клер Дени задумывала еще с 2002 года.

- Изначально на главные роли рассматривались Винсент Галло и Филип Сеймур Хоффман.

- Премьерный показ киноленты состоялся на кинофестивале в Торонто.

- Французский философ и астрофизик Аврельен Барро выступил консультантом во время съемок.  

- Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош играли в "Космополисе" (2012).

- Космический корабль спроектировал датский художник Олафур Элиассон.

- Патриция Аркетт рассматривалась на одну из ролей в фильме.

- Это первая англоязычная киноработа француженки Клер Дени.

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