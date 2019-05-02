Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В украинский прокат выходит документальный фильм "Супергерои"

В украинский прокат выходит документальный фильм "Супергерои"
15:32 Чт, 2 Май 2019 Телеграф

В украинский прокат 2 мая выходит документальный фильм "Супергерои"", от режиссера Тома О’Делла.

Авторы документального фильма "Супергерои" предлагают своим зрителям узнать о том, как формировалась комикс-индустрия, становясь неотъемлемой частью популярной культуры, независимо от поколения и запросов широкой публики.

Когда-то комиксы были лишь небольшим приложением к газетам, однако им удалось перерасти эту границу, став чем-то более масштабным. Комиксы смогли стать полноценной частью печатной культуры. Однако на этом они не остановились. Быстрыми темпами супергерои, сошедшие со страниц комиксов, смогли оказаться сначала на телевидении, а потом и вовсе завоевать мир большого кинематографа с его впечатляющими спецэффектами и огромными бюджетами. За этим увлекательным путем кроется множество интересного. Тысячи людей были заняты в индустрии до того, как она стала неотъемлемой частью современности. В немалой степени жанр был определен первопроходцами, которые ориентировались на свои собственные впечатления и оригинальные комиксы. О них и об их пути и пойдет речь в картине.

История о супергероях, которые сошли со страниц комиксов и покорили весь мир. Это легендарные: Бэтмен, Блейд, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и Черная пантера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Супергерои, Видео, Прокат, Документальный фильм, Режиссер, Трейлер, Афиша, Премьера фильма, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, интересные факты о фильме, Том О’Делл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь