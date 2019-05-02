В украинский прокат выходит документальный фильм "Супергерои"

В украинский прокат 2 мая выходит документальный фильм "Супергерои"", от режиссера Тома О’Делла.

Авторы документального фильма "Супергерои" предлагают своим зрителям узнать о том, как формировалась комикс-индустрия, становясь неотъемлемой частью популярной культуры, независимо от поколения и запросов широкой публики.

Когда-то комиксы были лишь небольшим приложением к газетам, однако им удалось перерасти эту границу, став чем-то более масштабным. Комиксы смогли стать полноценной частью печатной культуры. Однако на этом они не остановились. Быстрыми темпами супергерои, сошедшие со страниц комиксов, смогли оказаться сначала на телевидении, а потом и вовсе завоевать мир большого кинематографа с его впечатляющими спецэффектами и огромными бюджетами. За этим увлекательным путем кроется множество интересного. Тысячи людей были заняты в индустрии до того, как она стала неотъемлемой частью современности. В немалой степени жанр был определен первопроходцами, которые ориентировались на свои собственные впечатления и оригинальные комиксы. О них и об их пути и пойдет речь в картине.

История о супергероях, которые сошли со страниц комиксов и покорили весь мир. Это легендарные: Бэтмен, Блейд, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и Черная пантера.