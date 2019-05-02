В украинский прокат выходят ужасы "Играй или умри"

Лукас и Хлоя, заядлые игроки, решили принять участие в опасной игре о побеге, которая называется "Паранойя". Попав в финал, где их ждут еще четыре участника, они оказываются в старой психиатрической больнице, расположенной в лесной глуши. Вскоре участиники игры понимают, что выбраться живыми им не удастся.
Интересные факты о фильме "Играй или умри":
- Кинолента "Играй или умри" снята по мотивам романа "Головоломка" французского писателя и сценариста Франка Тилье.
- Это дебютная полнометражная режиссерская работа Жака Клюгера.
- Киноработа была показана на Брюссельском Международном фестивале фантастических фильмов.