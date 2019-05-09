В украинский прокат выходит фильм "Покемон детектив Пикачу"

В украинский прокат 9 мая выходит фильм "Покемон детектив Пикачу", от режиссера Роба Леттермана.

Сын известного частного детектива Гарри Гудмана отправляется на поиски своего отца. Неожиданно он встречается с покемоном Пикачу, который не помнит своего прошлого. Вместе они отправляются в необыкновенное приключение по городу Райм Сити, где покемоны живут рядом с людьми.

Интересные факты о фильме "Покемон детектив Пикачу":

- Киноработа основана на одноименной игре, разработанной Creatures Inc.

- Образ покемона Пикачу создавался с помощью программы по захвату движения с использованием 3D-графики.

- На режиссерское кресло рассматривались Роберт Родригес, Тим Миллер, Джон Фавор, Эндрю Адамсон, Дин Израэлайт, Марк А. З. Диппе, Шэйн Экер и Крис Уэдж.

- Съемки киноленты проходили в Лондоне и Денвере (США, штат Колорадо).

- Компания Nintendo рассматривала Робина Уильямса на роль персонажа Профессора Оака, но актер скончался в 2014 году, еще до начала производства фильма "Покемон. Детектив Пикачу".