В украинский прокат выходит фильм "Сирано"

В украинский прокат 9 мая выходит фильм "Сирано", от режиссера Алексиса Михалика.

Декабрьский Париж 1897 года. У молодого поэта и драматурга Эдмона Ростана творческий кризис уже больше двух лет, а ведь ему нужно кормить жену и двоих детей. От безысходности Эдмон обещает своему патрону написать великую героическую комедию в стихах. Вот только сама пьеса еще не создана, а патрон уже назначил дату премьеры.

Интересные факты о фильме "Сирано":

- Кинолента является экранизацией пьесы режиссера Алексиса Михалика "Эдмон", поставленной в Театре Пале-Рояль в Париже в 2016 году. Пьеса повествует о французском поэте и драматурге Эдмоне Ростане и его героической комедии "Сирано де Бержерак".

- Еще 15 лет назад режиссер задумывался над созданием киноработы "Сирано".

- Съемки проходили в Праге, Карловых Варах (Чехия) и в монастыре аббатства Святого Петра в Муассаке (Франция).

- Премьерный показ киноленты состоялся на Международном кинофестивале Cinemania в Монреале в 2018 году.