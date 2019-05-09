В украинский прокат выходит фильм "Мошенницы"

В украинский прокат 9 мая выходит фильм "Мошенницы", от режиссера Криса Эддисона.

Две великолепные мошенницы выходят на большую охоту! Одна - изящная грация с холодным умом, который всегда добивается поставленных целей, другая - простушка, которая в одно мгновение вычистит ваши карманы. Их тандем завладевает сердцами и банковским карточками.

Интересные факты о фильме "Мошенницы":

- Это ремейк фильма 1988 года под названием Dirty Rotten Scoundrels, который в свою очередь также являлся ремейком картины 1964 года Bedtime Story.

- Фильм стал полнометражным дебютом режиссера Криса Эддисона.

- Съемки киноленты "Мошенницы" проходили на Майорке.