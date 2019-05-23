В украинский прокат выходит фильм "Ядовитая роза"

В украинский прокат 23 мая выходит фильм "Ядовитая роза", от режиссеров Франческо Синкуемани и Джорджа Галло.

Экс-звезда футбола Карсон Филипс работает частным детективом, а свободное время проводит за выпивкой, сигарами и азартными играми. Как-то ему выпадает, казалось бы, простое дело о пропавшем человеке, но оно случайно приводит его к ряду зверских убийств. Расследование становится еще сложнее, когда под подозрение попадает его давно пропавшая дочь.

Интересные факты о фильме "Ядовитая роза":

- Кинолента "Ядовитая роза" основана на одноименном романе Ричарда Сальваторе.

- На создание киноработы создателей вдохновили фильмы "Китайский квартал", "Секрет Лос-Анджелеса" и сериал "Долгое прощание".

- Это первая совместная работа Джона Траволты и Моргана Фримана.

- Форест Уитакер должен был сыграть роль доктора Митчелла.

- Съемки "Ядовитой розы" проходили в Саванне, Ричмонд Хилле (штат Джорджия), Сан-Антонио (штат Техас) и в Риме (Италия) в мае 2018 года.