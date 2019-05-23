В украинский прокат выходит фильм "Брайтбьорн"

В украинский прокат 23 мая выходит фильм "Брайтбьорн", от режиссера Дэвида Яровески.

Он прибыл на Землю из другого мира и должен был стать героем для человечества, но на самом деле оказался дьявольским.

Интересные факты о фильме "Брайтбьорн":

- Сюжет киноленты основан на герое комиксов DC Ультрамене, который является злым двойником Супермена с планеты Земля-3.

- Сцены средней школы были сняты в ныне не существующей школе Патрика Генри в Стокбридже, штат Джорджия. Это то же место, которое использовалось для съемок 1-2 сезона сериала "Очень странные дела" (2016).

- Это первое сотрудничество Элизабет Бэнкс и Дэвида Денхэма со времен "Могучие рейнджеры" (2017) в роли Риты и Сэма Скотта.

- Это дебют Лии Гудкинд в художественном фильме.

- Символ, который Брэндон Бейер пишет в своей записной книжке и оставляет на местах своих преступлений, практически идентичен символу "Жертвы жертвы" из манги "Берсерк".