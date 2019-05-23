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В украинский прокат выходит фильм "Аладдин"

В украинский прокат выходит фильм "Аладдин"
09:52 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 23 мая выходит фильм "Аладдин", от режиссера Гая Ричи.

Восточный мир Аладдина снова оживает! В то время, как юноша борется за сердце прекрасной Жасмин, коварный паша жаждет властвовать во всем мире, похитив волшебную лампу. 

Интересные факты о мультфильме "Аладдин":

- Патрик Стюарт рассматривался на роль Джафара.

- По словам Гая Ричи, он согласился снимать "Аладдина", поскольку из всех диснеевских мультфильмов, этот наиболее близок лично ему: "Все мои истории в каком-то смысле про уличных бродяг. Это то, что я умею делать. И Аладдин — это же классический уличный бродяга, который вершит добро".

- О съемках ремейка мультфильма "Аладдин" намекали другие ремейки студии Disney. Например в "Книге джунглей" (2016) можно увидеть лампу Джинна в пещере Короля Луи, а в "Красавице и чудовище" (2017) — модель замка Аграбана.

- Риз Ахмед рассматривался на одну из главных ролей в "Аладдине".

- Том Харди отказался от роли визиря Джафара.

- Уилл Смит должен был играть главную роль в другом диснеевском ремейке "Дамбо", однако предпочел ему "Аладдина".

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