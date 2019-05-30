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В украинский прокат выходит фильм "Вельзевул"

В украинский прокат выходит фильм "Вельзевул"
15:40 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 30 мая выходит фильм "Вельзевул", от режиссера Эмилио Портес.

После горькой утраты своей семьи детектив Риттер берется за расследование массового кровавого убийства в школе. В ходе расследования Риттер выходит на бывшего священника, изгнанного из церкви за проведение сатанинских ритуалов. Детективу предстоит выйти на тропу войны с настоящими силами зла.

Интересные факты о фильме "Вельзевул":

- Это третья совместная работа режиссера Эмилио Портеса и композитора Альдо Макса Родригеза после фильмов "Пасторела", "Преступление киномеханика Гумаро".

- Съемки киноленты "Вельзевул" проходили в городе Мехикали (штат Нижняя Калифорния, Мексика) и длились 2 месяца.

- В первый уикэнд кассового проката в Мексике лента собрала более 13,6 миллиона мексиканских песо.

- Премьерный показ фильма "Вельзевул" состоялся 14 октября 2017 года на Международном фестивале фантастических фильмов в Сиджесе. Фильм также был показан на Брюссельском фестивале фантастических кинофильмов.

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