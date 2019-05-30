В украинский прокат выходит фильм "Секреты домашних животных 2"

В украинский прокат 30 мая выходит фильм "Секреты домашних животных 2", от режиссера Криса Рено.

Всеми обожаемые домашние любимцы возвращаются! Популярные герои и новые "темные лошадки", еще больше головокружительных приключений и много пушистых тайн в комедии для всей семьи!

Интересные факты о фильме "Секреты домашних животных 2":

- Это 10-я анимационная кинолента студии Illumination.

- Это дебютный анимационный фильм в карьере актера Харрисона Форда.

- Из-за секс-скандала Пэттон Освальт заменил Луиса Си Кея в роли Макса.

- Изначально премьера мультфильма "Секреты домашних животных 2" была назначена на 5 июля 2019 года, но позднее перенесена на конец мая из-за конкуренции с "Человеком-пауком: Вдали от дома".