В украинский прокат выходит фильм "Годзилла II: Король монстров"

Годзилла - древний монстр Кайдзю, спасающий мир от чудовищ, которые не могут мирно существовать на планете. На этот раз Годзилле придется вступить в бой с тремя врагами: птеранодоном Роданом, бабочкой Мотрой и трехглавым драконом Гидорой.
Интересные факты о фильме "Годзилла II: Король монстров":
- Это сиквел фильма 2014 года "Годзилла".
- Только Салли Хокинс и Кен Ванатабе вернулись в сиквел киноленты.
- Киноработа "Годзилла II: Король монстров" станет подводящим фильмом к блокбастеру "Годзилла против Конга".
- Это вторые совместные съемки Чжан Цзын и Кен Ватанабе, ранее они снимались в фильме "Мемуары гейши".
- Снимали фильм летом 2017 года в Атланте (штат Джорджия) под рабочим названием Fathom.
- Это полнометражный дебют актрисы Милли Бобби Браун на большом экране.
- Милли Бобби Браун и Рэндолл П. Хевенс снимались вместе в сериале "Очень странные дела".