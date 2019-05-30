В украинский прокат выходит фильм "Годзилла II: Король монстров"

В украинский прокат 30 мая выходит фильм "Годзилла II: Король монстров", от режиссера Майкла Догерти.

Годзилла - древний монстр Кайдзю, спасающий мир от чудовищ, которые не могут мирно существовать на планете. На этот раз Годзилле придется вступить в бой с тремя врагами: птеранодоном Роданом, бабочкой Мотрой и трехглавым драконом Гидорой.

Интересные факты о фильме "Годзилла II: Король монстров":

- Это сиквел фильма 2014 года "Годзилла".

- Только Салли Хокинс и Кен Ванатабе вернулись в сиквел киноленты.

- Киноработа "Годзилла II: Король монстров" станет подводящим фильмом к блокбастеру "Годзилла против Конга".

- Это вторые совместные съемки Чжан Цзын и Кен Ватанабе, ранее они снимались в фильме "Мемуары гейши".

- Снимали фильм летом 2017 года в Атланте (штат Джорджия) под рабочим названием Fathom.

- Это полнометражный дебют актрисы Милли Бобби Браун на большом экране.

- Милли Бобби Браун и Рэндолл П. Хевенс снимались вместе в сериале "Очень странные дела".