В украинский прокат выходит фильм "Вита и Вирджиния"

История смелого и страстного романа литературной иконы Вирджинии Вулф с английской аристократкой Витой Сэквилл-Уэст.
Интересные факты о фильме "Вита и Вирджиния":
- Сюжет киноленты основан на биографии британской писательницы и литературного критика Вирджинии Вулф, а также на одноименной пьесе английского сценариста и актрисы Айлин Аткин.
- Ева Грин и Андреа Райзборо могли сыграть в фильме "Вита и Вирджиния".
- Премьерный показ киноленты состоялся на международном кинофестивале в Торонто (2018).
- Съемки киноленты "Вита и Вирджиния" проходили в Дублине (Ирландия).