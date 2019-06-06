В украинский прокат выходит фильм "Вита и Вирджиния"

В украинский прокат 6 июня выходит фильм "Вита и Вирджиния", от режиссера Чании Баттон.

История смелого и страстного романа литературной иконы Вирджинии Вулф с английской аристократкой Витой Сэквилл-Уэст.

Интересные факты о фильме "Вита и Вирджиния":

- Сюжет киноленты основан на биографии британской писательницы и литературного критика Вирджинии Вулф, а также на одноименной пьесе английского сценариста и актрисы Айлин Аткин.

- Ева Грин и Андреа Райзборо могли сыграть в фильме "Вита и Вирджиния".

- Премьерный показ киноленты состоялся на международном кинофестивале в Торонто (2018).

- Съемки киноленты "Вита и Вирджиния" проходили в Дублине (Ирландия).