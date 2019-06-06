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В украинский прокат выходит фильм "Билли Кид"

В украинский прокат выходит фильм "Билли Кид"
14:08 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 6 июня выходит фильм "Билли Кид", от режиссера Винсента Д’Онофрио.

История молодого парня, который стал свидетелем встречи известного американского преступника Малыша Билли с шерифом Патом Гэрреттом.

Интересные факты о фильме "Билли Кид":

- Дэйну ДеХаану было 31 во время съемок (32, после релиза), в то время как настоящий Малыш Билли был застрелен в возрасте 21 года.

- Крис Пратт, Итан Хоук и Винсент Д'Онофрио - все вместе ранее снимались в "Великолепной семерке". А Пратт и Д'Онофрио также снимались в "Мир Юрского периода".

- Винсент Д'Онофрио и Адам Болдуин снялись в "Цельнометаллическая оболочка", хотя в этом фильме они не разделили ни одной сцены.

- Дэйн ДеХаан и Итан Хоук снялись в фильме "Валериан и город тысячи планет" (2017)

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