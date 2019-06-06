В украинский прокат выходит фильм "Рокетмен"

Фэнтезийный байопик об одном из самых успешных исполнителей современности - неповторимого сэра Элтона Джона. История о том, как музыкальный вундеркинд превратился в легенду британского рока.
Интересные факты о фильме "Рокетмен":
- Элтон Джон попросил Тэрона Эджертона не слишком копировать его, а придумать собственный образ.
- Том Харди мог сыграть одну из ролей в фильме.
- Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф могли сыграть Элтона Джона.
- Элтон Джон и Тэрон Эджертон играли вместе с фильме "Kingsman: Золотое кольцо" (2017).
- В начале карьеры Эджертон планировал стать певцом.