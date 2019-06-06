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В украинский прокат выходит фильм "Люди Икс: Темный Феникс"

В украинский прокат выходит фильм "Люди Икс: Темный Феникс"
14:25 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 6 июня выходит фильм "Люди Икс: Темный Феникс", от режиссера Саймона Кинберга.

Людям Икс придется столкнуться с ужасным и самым мощным врагом - Джин Грей, которая является одной из них. Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин едва не погибла от удара таинственной вселенской силы. По возвращении домой оказывается, что та же сила сделала Джин не только всемогущей, но и крайне неуравновешенной. Борясь с собственной внутренней сущностью, Джин дает волю своим супервозможности таким образом, что теперь не может их ни осознать, ни обуздать. Теряя контроль над собой, причиняя боль тем, кого сильно любит, она начинает разрушать материю, которая держит Людей Икс вместе. Чувствуя распад собственной семьи, они вынуждены искать путь к объединению - чтобы не только спасти душу Джин, но и защитить всю нашу планету от пришельцев, которые стремятся освоить новую сверхмощную силу и стать обладателями галактики.

Интересные факты о фильме "Люди Икс: Темный феникс":

- Первый фильм во вселенной "Людей Икс", поставленный на студии 20th Century Fox, в котором не появится Хью Джекман в роли Росомахи.

- Полнометражный дебют сценариста Саймона Кинберга, писавшего сюжеты для "Люди Икс: Первый Класс" (2011), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014), "Дэдпул" (2016), "Люди Икс: Апокалипсис" (2016), "Логан" (2017), "Легион" (2017), "Одаренные" (2017) и "Дэдпул 2" (2018).

- Джессика Честейн впервые сыграла в фильме киновселенной Marvel. До этого она отказывалась от роли в "Железном человеке 3" (2013) и в "Человеке-муравье" (2015).

- Ханс Циммер неоднократно заявлял что больше не будет писать музыку для супергеройских фильмов, однако Саймон Кинберг убедил его сделать это еще раз для "Темного Феникса".

- Анджелина Джоли могла сыграть Лиландру.

- Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн играли в "Исчезновении Элеанор Ригби" (2014).

- Последний фильм "Людей Икс", снятый и спродюсированный на студии 20th Century Fox. В декабре 2017 года студия Disney приобрела права на франшизу.

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