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В украинский прокат выходит фильм "Люди в черном: Интернэшнл"

В украинский прокат выходит фильм "Люди в черном: Интернэшнл"
09:27 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 13 июня выходит фильм "Люди в черном: Интернэшнл", от режиссера Феликса Гэри Грея.

У лондонской секретной организации, которая занимается социальной защитой пришельцев на Земле, снова будет много задач! Новое поколение агентов в черном должно защитить человечество от непрошеных инопланетных гостей.

Интересные факты о фильме "Люди в черном: Интернэшнл":

- Это первая киноработа "Люди в черном", которая вся снята цифровым способом с камерами ARRI Alexa 65.

- Это вторая совместная работа Тессы Томпсон и Криса Хемсворта, ранее они играли вместе в фильме "Тор: Рагнарок".

- Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Рэйф Спалл и Ребекка Фергюсон родились в 1983 году.

- Фильм выходит в прокат спустя семь лет после "Люди в черном 3".

- Это первая киноработа "Люди в черном", режиссером которого будет не Барри Сонненфельд.

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