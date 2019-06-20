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В украинский прокат выходит комедия "Игрища престолов"

В украинский прокат выходит комедия "Игрища престолов"
08:52 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "Игрища престолов", от режиссера Ара Пайая.

Американская комедийная пародия на культовый сериал в жанре фэнтези "Игра престолов". 

Интересные факты о фильме "Игрища престолов":

- Изначально киноработа называлась Purge of Thrones, но представители телеканала НВО выдвинули иск против режиссера фильма, после чего фильм был переименован в "Игрища престолов" (Purge of Kingdoms).

- На одну из ролей в фильме согласился американский бейсболист — игрок первой базы, выступавший за клуб главной лиги бейсбола "Техас Рейнджерс" Принс Семиен Филдер.

- Это вторая совместная работа режиссера Ара Пайая и актера Лу Ферриньо, ранее они вместе работали над боевиком 2017 года "Мгновенная смерть".

- Снимали "Игрища престолов" в Англии и Лос-Анджелесе.

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