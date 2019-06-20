В украинский прокат выходит фильм "Детские игры"

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "Детские игры", от режиссера Ларса Клевберга.

Энди получает в подарок от матери куклу, о которой мечтает каждый ребенок. Впоследствии становится понятно, что Энди получил нечто большее, чем просто забаву ...

Интересные факты о фильме "Детские игры":

- Киноработа является возрождением франшизы про злодея Чаки, которая вышла через 30 лет после выпуска первого фильма "Детская игра" в 1988 году. Оригинальная киноработа 1988 года была посвящена кукле по имени Чаки, в которой находилась душа убийцы Чарльза Ли Рэя. Фильм породил несколько сиквелов, в том числе последний в прошлом году с Cult Of Chucky.

- Актеры и участники оригинальной киноленты не работали над фильмом "Детские игры" (2019).