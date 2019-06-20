В украинский прокат выходит фильм "Зов волка"

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "Зов волка", от режиссера Абель Ланзака.

Молодой подводник, обладающий редким даром по распознаванию каждого звука, по ошибке ставит под угрозу жизни всего подводного экипажа. Чтобы вернуть доверие своих людей, он идет на собственное расследование военной провокации, которая может повлечь за собой ядерный апокалипсис. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, перворазрядной боевой команде подлодки необходимо совершить непостижимое, ведь главный приказ превыше всего.

Интересные факты о фильме "Зов волка":

- Д'Орси (Омар Си) использует военный салют США ладонью вниз; вместо французского военного салюта ладонью наружу.