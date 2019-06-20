В украинский прокат выходит мультфильм "История игрушек 4"

Вуди и Базу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие, чтобы отыскать давно потерянную любовь Вуди - пастушку Бо Бип. Такого приключения еще не было в мире игрушек!
Интересные факты о мультфильме "История игрушек 4":
- Это режиссерский дебют Джоша Кули.
- Это первая киноработа во франшизе "Истории игрушек", в которой не будет Энди.
- Музыкальное сопровождение было написано Рэнди Ньюманом.
- Для Киану Ривза фильм стал первой мультипликационной работой.
- Это восьмой фильм Pixar Бонни Ханта, после "Приключения Флика" (1998), "Корпорация монстров" (2001), "Тачки" (2006), "История игрушек 2" (2010), "Тачки 2" (2011), "Университет монстров "(2013)," Тачки 3 "(2017).
- Для Джеффа Гарлина кинолента стала четвертой работой после "ВАЛЛ-И" (2008), "Истории игрушек 2" (2010), "Тачки 2" (2011).
- "История игрушек 4" (2019) станет одним из первых фильмов, которые выйдут на Disney + вместе с "Холодное сердце 2" (2019) и "Король Лев" (2019).