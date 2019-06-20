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В украинский прокат выходит мультфильм "История игрушек 4"

В украинский прокат выходит мультфильм "История игрушек 4"
09:22 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 20 июня выходит фильм "История игрушек 4", от режиссера Джоша Кули.

Вуди и Базу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие, чтобы отыскать давно потерянную любовь Вуди - пастушку Бо Бип. Такого приключения еще не было в мире игрушек!

Интересные факты о мультфильме "История игрушек 4":

- Это режиссерский дебют Джоша Кули.

- Это первая киноработа во франшизе "Истории игрушек", в которой не будет Энди.

- Музыкальное сопровождение было написано Рэнди Ньюманом.

- Для Киану Ривза фильм стал первой мультипликационной работой.

- Это восьмой фильм Pixar Бонни Ханта, после "Приключения Флика" (1998), "Корпорация монстров" (2001), "Тачки" (2006), "История игрушек 2" (2010), "Тачки 2" (2011), "Университет монстров "(2013)," Тачки 3 "(2017).

- Для Джеффа Гарлина кинолента стала четвертой работой после "ВАЛЛ-И" (2008), "Истории игрушек 2" (2010), "Тачки 2" (2011).

- "История игрушек 4" (2019) станет одним из первых фильмов, которые выйдут на Disney + вместе с "Холодное сердце 2" (2019) и "Король Лев" (2019).

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