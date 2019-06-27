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В украинский прокат выходит фильм "Отель Мумбаи"

В украинский прокат выходит фильм "Отель Мумбаи"
14:37 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 27 июня выходит фильм "Отель Мумбаи", от режиссера Энтони Мараса.

Фильм расскажет реальную историю о серии террористических актов, которые были совершены в индийском городе Мумбаи в отеле Taj Mahal Palace в 2008 году.

Интересные факты о фильме "Отель Мумбаи":

- Сюжет киноработы "Отель Мумбаи" основан на реальных событиях и на документальной ленте "Выживший Мумбаи" (2009). 

- Изначально на одну из ролей в фильме рассматривалась Тереза Палмер, однако из-за беременности актриса отказалась от съемок. 

- Часть диалогов в фильме были взяты из оригинальных стенограмм и воспроизведены дословно. 

- В киноленте задействованы разговорные языки: английский, хинди, урду, пенджабский, русский, персидский, греческий, маратхи и арабский.

- Это 501-я кинолента индийского актера Анупама Кхера. 

- Мировая премьера фильма состоялась в Канаде на Международном кинофестивале в Торонто (2018) и получила овации.

- Отель "Taj Palace" был полностью восстановлен к 2010 году.

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