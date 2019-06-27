В украинский прокат выходит комедия "Вчера"

В украинский прокат 27 июня выходит фильм "Вчера", от режиссера Дэнни Бойла.

Действие фильма разворачивается в альтернативной вселенной в конце 1960-х начале 1970-х годов, где никто и никогда не слышал о группе "The Beatles". Ее просто не существовало.

Интересные факты о фильме "Вчера":

- Это второй фильм режиссера Дэнни Бойла, который не получил рейтинг R в Соединенных Штатах. Первым был "Миллионы" (2004).

- Основная сцена с концертом была снята на пляже в Норфолке, часть района Грейт Ярмут. Местные жители выступили массовкой.

- Из-за работы над кинолентой "Вчера" было задержано производство фильма "Бонд 25" (2020).

- Специально для фильма английский певец, актер и автор песен Эд Ширан создал музыкальную композицию.

- Съемки фильма "Вчера" начались 21 апреля 2018 года.