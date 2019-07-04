В украинский прокат выходит фильм "Коррупция"

В украинский прокат 4 июля выходит фильм "Коррупция", от режиссера Рона Скальпелло.

Экс-заключенный Лиам пытается вернуться к жизни и снова заслужить доверие и любовь своей семьи. Он потерял все благодаря местному преступному синдикату, который возглавляет Клиффорд Каллен, имеющий связи в политике, финансах и полиции. Желание Лиама искупить свою вину втягивает его в паутину заговоров, злодеяний и взяточничества.

Интересные факты о фильме "Коррупция":

- Братья Сэм Клафлин и Джо Клафлин играют братьев в киноленте "Коррупция".

- Это вторая киноработа, выпущенная в 2019 году, после "Друзья рыбака" (2019), в которой участвуют как Ноэль Кларк, так и Дэвид Хейман, сценаристом которых выступил Ник Муркрофт.