В украинский прокат выходит фильм "Человек-паук: Вдали от дома"

В украинский прокат 4 июля выходит фильм "Человек-паук: Вдали от дома", от режиссера Джона Уоттса.

Питер Паркер пытается жить нормальной жизнью и отправляется на каникулы в Европу. Но когда его друзья оказываются в смертельной опасности, Человек-Паук не колеблясь приходит на помощь. Могущественный враг по имени Мистерио имеет реальные шансы уничтожить весь мир.

Интересные факты о фильме "Человек-паук: Вдали от дома":

- Том Холланд хотел, чтобы Джейсон Момоа сыграл в этом фильме.

- Это двадцать третий фильм кинематографической вселенной Marvel.

- Это не первый раз, когда Джейк Джилленхол связан с фильмом "Человек-паук". Первоначально он должен был заменить Тоби Магуайра в роли Человека-паука в фильме Сэма Рэйми "Человек-паук 2" (2004) после того, как Магуайр получил травму во время съемок фильма "Фаворит" (2003), но, к счастью, его раны зажили, и он вернулся на съемочную площадку.

- Сообщалось, что Мэтт Дэймон отказался от роли злодея.

- Съемки начались в июле 2018 года и завершились 16 октября 2018 года.

- Этот фильм является продолжением фильма "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и был анонсирован после успешного выхода трейлера первого фильма.

- Этот фильм будет 5-м кинематографическим появлением Тома Холланда в роли Питера Паркера/Человека-паука.

- Режиссер Джон Уоттс подтвердил, что Майкл Китон, Лора Харриер и Майкл Мандо, которые снимались в фильме "Человек-паук: возвращение домой", не будут сниматься в фильме .

- Это третий фильм "Человек-паук", который будет выпущен в последовательном порядке по годам. Первым был "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), затем "Человек-паук: Через Вселенные" (2018).

- На чемодане Питера есть буквы "BFP". Они относятся к Бенджамину Франклину Паркеру, дяде Бену Питера Паркера, смерть которого побудила его стать Человеком-пауком.