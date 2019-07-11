В украинский прокат выходит фильм "Хищники"

В украинский прокат 11 июля выходит фильм "Хищники", от режиссера Александра Ажа.

Ураган разрушительной силы обрушивается на Флориду. Главная героиня отважно спасает своего тяжело раненного отца и вместе они пытаются спастись от наводнения, которое несет за собой еще больше разрушений и смертей.

Интересные факты о фильме "Хищники":

- Это вторая киноработа режиссера Александра Ажа. В 2010 году он выступил в качестве режиссера фильма "Пираньи 3DD".

- На создание киноленты "Хищники" создателей вдохновили события, которые проходили во время урагана "Florence".

- Фильм стал 5-й совместной работой режиссера Александра Ажа и оператора Максима Александра после киноработ "Кровавая жатва", "У холмов есть глаза", "Зеркала" и "Девятая жизнь Луи Дракса".

- Съемки фильма "Хищники" проходили в Белграде (Сербия) с августа по сентябрь 2018 года.