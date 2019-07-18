В украинский прокат выходит фильм "Боль и слава"

В украинский прокат 18 июля выходит фильм "Боль и слава", от режиссера Педро Альмодовара.

Пожилой режиссер на закате творческой карьеры впадает в депрессию. Справиться с переживаниями ему помогают психотропные препараты, которые погружают режиссера в прострацию. Прострация размывает воспоминания о прошлом режиссера и переносит его в детство и юность – к первой любви и кинематографу.

Интересные факты о фильме "Боль и слава":

- Это восьмая совместная работа режиссера Педро Альмадовара и актера Антонио Бандераса после фильмов "Матадор", "Закон желания", "Женщины на грани нервного срыва", "Свяжи меня", "Кожа, в которой я живу" и "Я очень возбужден".

- Это пятая совместная работа актрисы Пенелопы Крус и режиссера Педро Альмадовара, ранее они работали над фильмами "Я очень возбужден", "Разомкнутые объятия", "Возвращение", "Все о моей матери" и в короткометражке "Советница-каннибал".

- Это первое сотрудничество актрисы Хульеты Серрано и режиссера Педро Альмадовара после 30-летнего перерыва, их совместной работой был фильм 1989 года "Свяжи меня".

- Пенелопа Крус и Антонио Бандераса снимались вместе в фильме "Я очень возбужден".

- Снимали фильм "Боль и слава" в портовом городе Валенсия и в Патерне (Испания).

- В первый уикенд фильм "Боль и слава" заработал в кассовом прокате в Испании более 810 тысяч евро.

- Это третья часть трилогии. Первая и вторая часть – "Закон желания" и "Дурное воспитание" – повествуют о мужчине-режиссере, чья жизнь тесно связана с реальностью и кинематографическим вымыслом.

- Киноработа была представлена на 72 Каннском кинофестивале в рамках "Основного конкурса", где актер Антонио Бандерас, сыгравший в нем главную роль, завоевал приз "За лучшую мужскую роль", а композитор Альберто Иглесиас получил независимую награду "За Лучший саундтрек".