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В украинский прокат выходит фильм "Анна"

В украинский прокат выходит фильм "Анна"
11:11 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 18 июля выходит фильм "Анна", от режиссера Люка Бессона.

В центре сюжета оказывается привлекательная девушка, которая, волею случая, ввязывается в пучину криминальных событий, полных лицемерства и смертельных опасностей.

Интересные факты о фильме "Анна":

- Это вторая совместная работа Люка Бессона и Саши Лусс, ранее они работали над фильмом "Валериан и город тысячи планет".

- Съемки фильма проходили в Италии, Сербии и Франции осенью и зимой 2017 года.

- Кинолента "Анна" стала второй совместной работой актеров Хелен Миррен и Люка Эванса после фильма "Форсаж 8".

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