В украинский прокат выходит фильм "Видок: Император Парижа"

В украинский прокат 25 июля выходит фильм "Видок: Император Парижа", от режиссера Жан-Франсуа Рише.

Некогда проворный преступник и профессиональный преследователь Эжен Франсуа Видок снискал славу легендарного французского детектива XIX века. Его наняло наполеоновское правительство для очистки улиц Парижа от криминала. Зная изнанку преступного мира, Видок стает успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа.

Интересные факты о фильме "Видок: Император Франции":

- Киноработа создана на реальной истории. Эжен Франсуа Видок - влиятельная фигура французской культуры, несмотря на отсутствие популярности.

- Это не первая кинолента, в которой Венсан Кассель играет знаменитого исторического деятеля. Он играл художника Поля Гогена (Дикарь, 2017), австрийского доктора Отто Гросса (Опасный метод, 2011) и др.

- Жан-Франсуа Рише и актер Венсан Кассель уже работали вместе на съемочной площадке.

- Премьерный показ киноленты состоялся на кинофестивале Arras 2018 в 2018 году.