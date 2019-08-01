В украинский прокат выходят ужасы "Солнцестояние"

В украинский прокат 1 августа выходит фильм "Солнцестояние", от режиссера Ари Астер.

Главные герои хоррора "Солнцестояние" (Midsommer) – молодая пара в исполнении Флоренс Пью и Джека Рейнора. Они приезжают в Швецию, где планируют отдохнуть и насладиться видами природы. Попутно они хотят посетить старого приятеля, живущего в небольшой деревне, где как раз проходит летний фестиваль.

В скором времени выясняется, что с праздником связан местный языческий культ и беспечный отдых превратится в жестокое и беспощадное состязание не на жизнь, а на смерть.

Интересные факты о фильме "Солнцестояние":

- Мидсоммар — праздник середины лета (дословно) в Швеции, или праздник летнего солнцестояния. Отмечается в ближайшую после 19 июня субботу.