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В украинский прокат выходит фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу"

В украинский прокат выходит фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу"
15:47 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 1 августа выходит фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу", от режиссера Дэвида Литча.

Первоклассный спецагент, защитник и стрелок Люк Хоббс идет на объединение со своим старым противником, чтобы сразиться с общим врагом.

Интересные факты о фильме "Хоббс и Шоу":

- Киноработа "Хобс и Шоу" является спин-оффом популярной экшн-франшизы "Форсаж".

- Это будет первая глава "Форсажа", снятая с помощью анаморфных линз, в отличие от предыдущих восьми фильмов, снятых в основном в формате Super 35 на пленочных и цифровых носителях.

- Идрис Эльба сыграет в этом фильме злодея.

- Суперзвезда WWE Роман Рейнс (Джо Аноаи) играет брата Люка Хоббса (Дуэйна Джонсона) в фильме, но на самом деле они двоюродные братья. И Роман, и Дуэйн объявили об этом на своих страницах в Instagam.

- 25 января 2019 года Дуэйн Джонсон объявил в социальных сетях, что звезда WWE Роман Рэйнс сыграет его брата в фильме.

- Дэвид Литч заявил, что фильм будет отличаться от франшизы "Форсаж".

- Действие фильма происходит через два года после событий "Форсаж 8" (2017).

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