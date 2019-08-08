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В украинский прокат выходит фильм "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

В украинский прокат выходит фильм "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"
14:12 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 8 августа выходит фильм "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", от режиссера Ксавье Долана.

Жизнь и карьера популярной американской кинозвезды оказалась под угрозой, когда переписка с 11-летним актером была предана огласке.

Интересные факты о фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована":

- Адель рассматривалась на роль в киноленте.

- Это дебютный англоязычный фильм Ксавье Долана.

- В фильме сыграли три победителя премии "Оскар" - Кэти Бейтс, Сьюзан Сарандон и Натали Портман.

- Это вторая совместная работа Натали Портман и Сьюзен Сарандон, они играли вместе в киноработе "Где угодно, только не здесь" (1999).

- Николас Холт выбыл из проекта и его заменили Беном Шнетцером.

- Бен Шнетцер и Сара Гадон ранее снимались вместе в "Счастливом городе" (2010).

- Это дебютный художественный фильм для Дакоты Тейлор.

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