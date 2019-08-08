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В украинский прокат выходит фильм "Королевы криминала"

В украинский прокат выходит фильм "Королевы криминала"
14:20 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 8 августа выходит фильм "Королевы криминала", от режиссера Андреа Берлоффа.

"Королевы криминала" - это история о трех домохозяйках. 1978 год. Кэти (Мелисса МакКарти), Клер (Элизабет Мосс) и Руби (Тиффани Хеддиш) живут в нью-йоркской районе, который еще называют Адская кухня. Однажды их мужей-бандитов ФБР упекает в тюрьму. Оставшись один на один со своими проблемами, женщины берут руководство ирландской мафией в свои руки и теперь заведуют всем: от рэкета до уборки конкурентов ... в прямом смысле слова.

Теперь они Главные на районе.

Интересные факты о фильме "Королевы криминала":

- Дебют режиссера Андреа Берлофф.

- Билл Кэмп появится в этом фильме и фильме "Джокер" (2019), которые будут выпущены в течение месяца друг от друга. Оба фильма являются адаптацией DC Comics.

- Снятый в Восточном Гарлеме и Южном Бронксе, которые были превращены в Нижний Ист-Сайд в 1970-х.

- Первый крупный проект для Тиффани Хаддиш.

- Билл Кэмп и Брайан Д'Арси Джеймс ранее снимались в "Большой игре" (2017).

- Мелисса Маккарти и Марго Мартиндейл ранее снимались вместе в фильме "Большой Босс" (2016).

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