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В украинский прокат выходит фильм "Однажды в… Голливуде"

В украинский прокат выходит фильм "Однажды в… Голливуде"
08:06 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 15 августа выходит фильм "Однажды в… Голливуде", от режиссера Квентина Тарантино.

Квентин Тарантино собирает звездный каст и приглашает в Лос-Анджелес 70-х! Молодой актер пытается пробиться в жестоком мире Голливуда, в это время в городе появляется секта маньяка Мэнсона.

Интересные факты о фильме "Однажды в Голливуде":

- Это первая роль Леонардо Ди Каприо за четыре года с момента получения его первой премии Оскар за "Легенда Хью Гласса" (2015).

- Тарантино признался, что работал над сценарием пять лет.

- Это первое сотрудничество Аль Пачино и Леонардо Ди Каприо.

- Фильм получил семиминутные овации на Каннской премьере.

- Майя Хоук, которая появлась в фильме, является дочерью Умы Турман. Турман снялась в трех фильмах режиссера Квентина Тарантино (Криминальное чтиво (1994), Убить Билла (2003) и Убить Билла 2 (2004)).

- В фильме три лауреата премии Оскар: Аль Пачино, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо; и четыре номинанта на премию Оскар: Тим Рот, Марго Робби, Бренда Ваккаро и Брюс Дерн.

- Это третье сотрудничество между Квентином Тарантино и Куртом Расселом. Их предыдущими были "Доказательство смерти" (2007) и "Омерзительная восьмерка" (2015).

- Леонардо Ди Каприо и Марго Робби ранее снимались вместе как муж и жена в фильме "Волк с Уолл-стрит" (2013).

- Это первое сотрудничество Брэда Питта и Аль Пачино после "Тринадцати друзей Оушена" (2007).

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