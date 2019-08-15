Скачать
Четверг, 15.08.2019
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича
Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха
Правительство утвердило новый порядок мониторинга состояния воздуха
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день
Приметы и обряды на 14 августа - Степанов день

В украинский прокат выходит фильм "Дора и затерянный город"

В украинский прокат выходит фильм "Дора и затерянный город"
08:26 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 15 августа выходит фильм "Дора и затерянный город", от режиссера Джеймса Бобина.

Фильм основан на детском мультипликационном сериале "Даша-путешественница" (2000-2015), в котором девочка отправлялась в интересные путешествия, чтобы открыть неизведанные миры.

Интересные факты о фильме "Дора и затерянный город":

- Изабела Монер ранее играла роль Кейт, подругу Доры, в "Дора и друзья: приключения в городе!" (2014).

- Это третье сотрудничество Изабелы Монер с Nickelodeon.

- Это вторая совместная работа Изабелы Монер и Бенисио Дель Торо, ранее они появлялись вместе в "Убийца 2. Против всех" (2018).

- Киноработа стала 15-м фильмом Nickelodeon, который основан на телешоу со времен "Отличный гамбургер" (1997), "Карапузы" (1998), "Карапузы в Париже" (2000), "Джимми Нейтрон: Мальчик гений" (2001), "Дикая семейка Торнберри" (2002), "Арнольд!" (2002), "Карапузы встречаются с Торнберри" (2003), "Губка Боб - квадратные штаны" (2004), "Рога и копыта" (2006), "Повелитель стихий" (2010), "Черепашки-ниндзя" (2014), "Губка Боб в 3D" (2015), "Черепашки -ниндзя 2" (2016) и "Волшебный парк Джун" (2019).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Видео, Прокат, Режиссер, Трейлер, Афиша, Джеймс Бобин, Премьера фильма, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, интересные факты о фильме, Дора и Затерянный город.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Хорошее зрение: назван полезный напиток для глаз
04 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
05 Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%
Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь