В украинский прокат выходит фильм "Дора и затерянный город"

В украинский прокат 15 августа выходит фильм "Дора и затерянный город", от режиссера Джеймса Бобина.

Фильм основан на детском мультипликационном сериале "Даша-путешественница" (2000-2015), в котором девочка отправлялась в интересные путешествия, чтобы открыть неизведанные миры.

Интересные факты о фильме "Дора и затерянный город":

- Изабела Монер ранее играла роль Кейт, подругу Доры, в "Дора и друзья: приключения в городе!" (2014).

- Это третье сотрудничество Изабелы Монер с Nickelodeon.

- Это вторая совместная работа Изабелы Монер и Бенисио Дель Торо, ранее они появлялись вместе в "Убийца 2. Против всех" (2018).

- Киноработа стала 15-м фильмом Nickelodeon, который основан на телешоу со времен "Отличный гамбургер" (1997), "Карапузы" (1998), "Карапузы в Париже" (2000), "Джимми Нейтрон: Мальчик гений" (2001), "Дикая семейка Торнберри" (2002), "Арнольд!" (2002), "Карапузы встречаются с Торнберри" (2003), "Губка Боб - квадратные штаны" (2004), "Рога и копыта" (2006), "Повелитель стихий" (2010), "Черепашки-ниндзя" (2014), "Губка Боб в 3D" (2015), "Черепашки -ниндзя 2" (2016) и "Волшебный парк Джун" (2019).