Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона
В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона
Представители Реала прибыли в Париж для закрытия сделки по Неймару
Представители Реала прибыли в Париж для закрытия сделки по Неймару
"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу
"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу

В украинский прокат выходит мультфильм "UglyDolls. Куклы с характером"

В украинский прокат выходит мультфильм "UglyDolls. Куклы с характером"
16:32 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 22 августа выходит фильм "UglyDolls. Куклы с характером", от режиссера Келли Эсбери.

Анимационное приключение не очень симпатичных Кукол, где им предстоит бороться с предубеждениями, стремясь познать себя и обрести любовь.

Интересные факты о мультфильме "UglyDolls. Куклы с характером":

- Это первый анимационным фильм студии "Troublemaker Studios".

- Это шестая анимационная работа актрисы Ванды Сайкс после мультфильмов "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", "Плохой кот Шерафеттин", "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", "Рио" и "Лесная братва".

- Музыканты Келли Кларксон, Питбуль, Ник Джонас, Жанель Моне и Блейк Шелтон озвучили главных героев мультфильма, а также написали музыкальное сопровождение. 

- Саундтрек мультфильма "UglyDolls. Куклы с характером" был выпущен "Atlantic Records".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Видео, Прокат, Режиссер, Трейлер, Афиша, Премьера фильма, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, интересные факты о фильме, UglyDolls. Куклы с характером, Келли Эсбери.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
Титаник может исчезнуть к 2030 году: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь