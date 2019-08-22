В украинский прокат выходит мультфильм "UglyDolls. Куклы с характером"

В украинский прокат 22 августа выходит фильм "UglyDolls. Куклы с характером", от режиссера Келли Эсбери.

Анимационное приключение не очень симпатичных Кукол, где им предстоит бороться с предубеждениями, стремясь познать себя и обрести любовь.

Интересные факты о мультфильме "UglyDolls. Куклы с характером":

- Это первый анимационным фильм студии "Troublemaker Studios".

- Это шестая анимационная работа актрисы Ванды Сайкс после мультфильмов "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", "Плохой кот Шерафеттин", "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", "Рио" и "Лесная братва".

- Музыканты Келли Кларксон, Питбуль, Ник Джонас, Жанель Моне и Блейк Шелтон озвучили главных героев мультфильма, а также написали музыкальное сопровождение.

- Саундтрек мультфильма "UglyDolls. Куклы с характером" был выпущен "Atlantic Records".