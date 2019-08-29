В украинский прокат выходит фильм "Расплата"

В украинский прокат 29 августа выходит фильм "Расплата", от режиссера Шоуна Ку.

Экс-участник криминального синдиката решает отомстить своим боссам после 22-летнего пребывания за решеткой за преступление, которого он не совершал. Единственное, что отвлекает его от коварного плана мести, - это его сын, отношения с которым он восстановил.

Интересные факты о фильме "Расплата":

- Для роли в киноленте Николасу Кейджу пришлось научиться игре на пианино.

- Сценарий был написан под названием "Старик".

- Место съемок фильма менялось трижды: киноленту планировалось снять в Ванкувере в феврале 2018 года, но потом было изменено на Цинциннати, штат Огайо. Позже съемки проходили в Келоуне, Британская Колумбия.