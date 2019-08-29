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В украинский прокат выходит фильм "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс""

В украинский прокат выходит фильм "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс""
16:20 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 29 августа выходит фильм "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"", от режиссера Ивана Тимченко.

История командира штурмовой группы батальона "Донбасс" Тараса Костанчука с позывным Бишут, который получил тяжелое ранение и чудом выжил в оккупированном городе. Бишут целый месяц укрывается в одной из брошенных квартир, а его местоположение известно местным жителям. Они скрывают героя от оккупантов несмотря на то, что объявления о поисках добровольца развешены по всему городу.

Интересные факты о фильме "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"":

- В фильме снялись 100 профессиональных актеров и 20 бойцов "Донбасса".

- Работа над фильмом велась в Киеве, в Черниговской и Кировоградской областях.

- Премьерный показ киноленты приурочен к пятой годовщине произошедшей трагедии.

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