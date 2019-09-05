В украинский прокат выходит фильм "Свет моей жизни"

В украинский прокат 5 сентября выходит фильм "Свет моей жизни", от режиссера Кейси Аффлека.

Неизвестная болезнь уничтожает почти все женское население на Земле. Спустя 10 лет в мире живут одни мужчины, а немногие выжившие женщины живут в охраняемых бункерах. Отец и его маленькая дочь пытаются выжить в глуши, стараясь сохранять человеческий облик.

Интересные факты о фильме "Свет моей жизни":

- Кейси Аффлек не только сыграл главную роль в фильме, но и выступил в качестве режиссера и сценариста фильма.

- В Берлине на Berlinale-Premiere Кейси Аффлек заявил, что начал писать сценарий к этому фильму 10 лет назад.

- Основная фотосъемка началась в феврале 2017 года в Оканагане (Британская Колумбия).

- Второй фильм, который Кейси Аффлек написал, снял и сыграл в нем одну из ролей. Первый фильм "Я все еще здесь" (2010).