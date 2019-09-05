В украинский прокат выходит фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?"

В украинский прокат 5 сентября выходит фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?", от режиссера Ричарда Линклейтера.

Бернадетт Фокс вместе со своей семьей собирается отправиться в незабываемое путешествие в Антарктиду. Но во время подготовки к путешествию Бернадетт таинственно исчезает. Поисками героини занимается дочь и она открывает много тайн из прошлого матери.

Интересные факты о фильме "Куда ты пропала, Бернадетт?":

- Сюжет "Куда ты пропала, Бернадетт" основан на одноименной книге, написанной Марией Семпл в 2012 году. Писательница также известна работой над сценариями популярных сериалов 90-х годов, таких как "Беверли-Хиллз 90210" (1990-2000) и "Без ума от тебя" (1992-1995).

- Лоуренс Фишберн играл в предыдущем фильма Ричарда Линклейтера "Последний взмах флага" (2017).