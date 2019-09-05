В украинский прокат выходит фильм "Оно 2"

В украинский прокат 5 сентября выходит фильм "Оно 2", от режиссера Андреса Мускетти.

Спустя 27 лет главные герои вновь встретились с чудовищным Пеннивайзом. Спокойную семейную жизнь уже взрослых главных героев нарушает неожиданный телефонный звонок, который вынуждает их снова объединиться.

Интересные факты о фильме "Оно 2":

- Съемки фильма начались 19 июня 2018 года в Торонто, Канада, и официально завершились 30 октября 2018 года.

- Джессика Честейн и Джесс Вейшлер, которые играют главные женские роли, являются лучшими подругами в реальной жизни.

- Это вторая экранизация книги Стивена Кинга, выпущенная в 2019 году, после "Кладбище домашних животных" (2019).

- В интервью Билл Скарсгард заявил, что даже после окончания съемок ему будут сниться кошмары.

- Хотя этот фильм о взрослых, дети будут появляться в некоторых сценах с воспоминаниями.